На Кубани 238-я артиллерийская бригада получила наименование «гвардейская»

Торжественная церемония вручения георгиевской знаменной ленты состоялась при участии полномочного представителя президента в Южном федеральном округе Владимира Устинова, губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева и временно исполняющего обязанности командующего войсками Южного военного округа Владимира Кочеткова.

Георгиевская лента на боевом знамени — символ особого отличия и высшей доблести, свидетельствующий о защите Родины и служащий примером для подрастающего поколения.



«Присвоение почетного наименования — это высокая оценка, данная главой государства, результатов вашей ратной службы по защите Отечества. Это признание мужества, отваги, стойкости и самоотверженности личного состава при выполнении боевых задач специальной военной операции. Дорогие воины-артиллеристы, за столь короткую историю с момента формирования бригады вы прошли славный и уже достаточно богатый боевой путь. Сегодня, находясь в передовых порядках наших войск, вы эффективно и высокопрофессионально применяете самое мощное и современное артиллерийское вооружение», — отметил полномочный представитель президента в ЮФО Владимир Устинов.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев выразил благодарность артиллеристам за проявленную отвагу в зоне специальной военной операции.

«Хочу поздравить вас с присвоением воинского наименования вашей бригаде — гвардейской. Это символ особого отличия и высшей воинской доблести. Это признание вашего мужества, героизма и стойкости при защите нашей страны, наших национальных интересов. Ваше соединение молодое, всего 5 лет, но на знамени вашей бригады — георгиевская лента. Это значит, что вы достойные продолжатели ратных подвигов наших отцов, дедов, прадедов, достойные продолжатели славных воинских традиций нашего народа, великого народа-победителя. Более 800 человек из вас награждены государственными наградами. Мы гордимся вами. Благодаря вам, вашей стойкости, мужеству и героизму, наша страна была, есть и будет великой державой», — подчеркнул Вениамин Кондратьев.

За 5 лет существования соединения более 800 военнослужащих были отмечены государственными наградами, еще в 2 раза больше солдат получили ведомственные награды. По словам артиллеристов, георгиевская лента на знамени стала стимулом для новых побед.

