Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

На Кубани 21-летний мотоциклист без прав врезался в «семерку» и попал в больницу

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-kubani-21-letnij-mototsiklist-bez-prav-vrezalsya-v-semerku-i-popal-v-bolnitsu
На Кубани 21-летний мотоциклист без прав врезался в «семерку» и попал в больницу
Фото УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Авария с участием мотоцикла и легковушки произошла 23 мая около 20:00 на улице Красной в Усть-Лабинске.

По предварительным данным, 19-летний парень, не имея необходимой категории водительских прав, сел за руль мотоцикла Suzuki, выехал на нем на встречную полосу и там врезался в ВАЗ-21074, за рулем которого был 32-летний мужчина.

В результате ДТП водитель мотоцикла получил травмы, его госпитализировали, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Читайте также: таксист врезался в легковушку и опрокинулся на крышу в Анапе.

Статьи
Задержка месячных: возможные причины и что делать
Задержка месячных: возможные причины и что делать
Жить с гипертонией: болезнь пенсионеров помолодела
Жить с гипертонией: болезнь пенсионеров помолодела
Похудеть до смерти: токсиколог рассказал об опасных диетах
Похудеть до смерти: токсиколог рассказал об опасных диетах
«Библионочь» 2023: куда сходить в центре Краснодара
«Библионочь» 2023: куда сходить в центре Краснодара
Грецкие орехи: чем полезны и кому нельзя
Грецкие орехи: чем полезны и кому нельзя
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях