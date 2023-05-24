На Кубани 21-летний мотоциклист без прав врезался в «семерку» и попал в больницу
Происшествия
24.05.2023 12:55
Авария с участием мотоцикла и легковушки произошла 23 мая около 20:00 на улице Красной в Усть-Лабинске.
По предварительным данным, 19-летний парень, не имея необходимой категории водительских прав, сел за руль мотоцикла Suzuki, выехал на нем на встречную полосу и там врезался в ВАЗ-21074, за рулем которого был 32-летний мужчина.
В результате ДТП водитель мотоцикла получил травмы, его госпитализировали, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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