На Кубани 21-летний мотоциклист без прав врезался в «семерку» и попал в больницу

Авария с участием мотоцикла и легковушки произошла 23 мая около 20:00 на улице Красной в Усть-Лабинске.

По предварительным данным, 19-летний парень, не имея необходимой категории водительских прав, сел за руль мотоцикла Suzuki, выехал на нем на встречную полосу и там врезался в ВАЗ-21074, за рулем которого был 32-летний мужчина.

В результате ДТП водитель мотоцикла получил травмы, его госпитализировали, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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