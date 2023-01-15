На Кубани 20 января пройдет собрание для родителей поступающих в вузы одиннадцатиклассников

Краевое собрание в режиме видеоконференции проведет министерство образования, науки и молодежной политики 20 января в 17:00.

На нем обсудят вопросы поступления в вузы и сдачи ЕГЭ. На вопросы ответят проректоры и представители приемных комиссий ведущих кубанских вузов. Они расскажут о правилах поступления. Принять участие в мероприятии могут родители и выпускники 11-х классов. Для этого необходимо обратиться в свою школу.

Собрание пройдет по видеосвязи. Вопросы можно задать во время прямой трансляции или заранее отправить на почту [email protected] с пометкой «Вопрос для родительского собрания», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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