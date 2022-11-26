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КубГУ вошел в рейтинг самых влиятельных вузов России

Общество
26.11.2022 15:34
Ссылка https://kuban24.tv/item/kubgu-voshel-v-rejting-samyh-vliyatelnyh-vuzov-rossii
КубГУ вошел в рейтинг самых влиятельных вузов России
Фото пресс-службы КубГУ

Кубанский государственный университет занял 71 строчку второго рейтинга влиятельности вузов России. Его составило агентство RAEX.

КубГУ стал единственным вузом Краснодарского края, представленным в рейтинге, и вторым в ЮФО — после Южного федерального университета в Ростовской области.

Рейтинг составляют на базе 14 критериев по итогам анкетирования и сбора информации. К ним относятся мониторинг трудоустройства выпускников Минобрнауки РФ, интернет-энциклопедия Wikipedia, веб-аналитика компании Alexa, соцсети, данные RAEX о количестве выпускников на руководящих должностях в крупнейших компаниях России, а также данные зарубежных и российских наукометрических источников.

Читайте также: Кубанский госуниверситет попал в рейтинг лучших юридических вузов России.

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