На Кубани 19 поликлиник строят по нацпроекту «Здравоохранение»

Вице-губернатор Краснодарского края Сергей Власов проинспектировал строительство поликлиник в регионе.

Темпы строительных работ проверили в Крыловском, Павловском, Кущевском и Староминском районах. Поликлиники строят по региональному проекту «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение».

«Сегодня в городах и районах края реализуется 25 новых поликлиник, 19 из них строим за счет средств нацпроекта, остальные — за краевые средства. Показатели нацпроекта «Здравоохранение» будут исполнены в полном объеме. Для мониторинга хода строительства поликлиник мы еженедельно проводим совещания со всеми подрядными организациями, а также осуществляем выезды на объекты», — подчеркнул Власов.

В станице Павловской возводят детскую поликлинику на 250 посещений в смену. Сейчас там монтируют внутренние инженерные сети, благоустраивают территорию и выполняют отделочные работы.

В станице Крыловской строят детскую поликлинику на 150 посещений в смену и женскую консультацию. Там ведут кровельные и отделочные работы, монтируют инженерные сети и устанавливают ограждение.

Детскую поликлинику на 250 посещений строят в станице Кущевской — там армируют парапетное ограждение над лестницей, укладывают кирпичные перегородки в подвале, а также выполняют сварочные, арматурные и погрузочно-разгрузочные работы.

В станице Староминской также строят детскую поликлинику на 250 посещений. В здании устраивают инженерные сети, благоустраивают территории и ведут наружные и внутренние отделочные работы, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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