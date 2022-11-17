На Кубани 18 ноября по видеосвязи пройдет краевое родительское собрание
Общество
17.11.2022 08:12
Разговор в режиме онлайн начнется в 17:00. На собрании речь пойдет о подготовке к экзаменационной кампании 2023 года.
Спикеры подскажут, на что необходимо обратить внимание во время сдачи ЕГЭ, и ответят на вопросы от родителей. Их можно отправлять на адрес электронной почты [email protected]
Кроме того, сообщения с пометкой «Вопрос на родительское собрание» принимаются на телефон горячей линии 8-918-189-99-02.
Читайте также: Минпросвещения опубликовало даты проведения ЕГЭ и ОГЭ в 2023 году.
Популярные новости
- Рок-группа «Кино» объявила о выпуске первого за 10 лет альбома
- В парке «Краснодар» начали устанавливать светящиеся лотосы
- Роспотребнадзор нашел нарушения на полигоне в Новороссийске, где более суток горел мусор
- Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
- В Минприроды не подтвердили информацию о массовом падеже зайцев в Тимашевском районе
- ФК «Краснодар» рассматривает кандидатуру Леонида Слуцкого на пост главного тренера