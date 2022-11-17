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На Кубани 18 ноября по видеосвязи пройдет краевое родительское собрание

Общество
17.11.2022 08:12
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-kubani-18-noyabrya-po-videosvyazi-projdet-kraevoe-roditelskoe-sobranie
Видео канала «Кубань 24»

Разговор в режиме онлайн начнется в 17:00. На собрании речь пойдет о подготовке к экзаменационной кампании 2023 года.

Спикеры подскажут, на что необходимо обратить внимание во время сдачи ЕГЭ, и ответят на вопросы от родителей. Их можно отправлять на адрес электронной почты [email protected]

Кроме того, сообщения с пометкой «Вопрос на родительское собрание» принимаются на телефон горячей линии 8-918-189-99-02.

Читайте также: Минпросвещения опубликовало даты проведения ЕГЭ и ОГЭ в 2023 году.

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