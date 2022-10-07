Минпросвещения опубликовало даты проведения ЕГЭ и ОГЭ в 2023 году

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Досрочный период ЕГЭ в 2023 году пройдет с 20 марта по 19 апреля, основной — с 26 мая по 1 июля. Дополнительный период — с 6 по 19 сентября.

Согласно проекту приказа Минпросвещения России и Рособрнадзора, основной период ЕГЭ планируют начать 26 мая. Его откроют экзамены по географии, литературе и химии. Устную часть ЕГЭ по иностранным языкам планируется провести 16 и 17 июня. По информатике и ИКТ — 19 и 20 июня. Эти экзамены сдают на компьютерах.

ЕГЭ по русскому языку планируется провести 29 мая. По математике базового и профильного уровней — 1 июня.

Проведение единых госэкзаменов по истории и физике запланировано на 5 июня. По обществознанию — на 8 июня, по биологии и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам — 13 июня.

Проведение ОГЭ в проекте приказа тоже разделено на три периода. Досрочный пройдет с 21 апреля по 16 мая, основной — с 24 мая по 1 июля, дополнительный — с 4 по 23 сентября.

Проведение основного периода экзаменационной кампании 2023 года завершится 1 июля, сообщает пресс-служба Рособрнадзора.

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