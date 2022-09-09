Минобрнауки РФ утвердило минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы
Общество
09.09.2022 18:14
Соответствующий документ опубликован 9 сентября на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно приказу министерства, для поступления в высшее учебное заведение в 2023/2024 учебном году необходимо набрать следующие минимальные баллы:
— по русскому языку, литературе и географии — 40;
— по математике, физике, биологии и химии — 39;
— по истории — 35;
— по иностранному языку — 30;
— по обществознанию — 45;
— по информатике и информационно-коммуникационным технологиям — 44.
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