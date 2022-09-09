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Минобрнауки РФ утвердило минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы

Общество
09.09.2022 18:14
Ссылка https://kuban24.tv/item/minobrnauki-rf-utverdilo-minimalnye-bally-ege-dlya-postupleniya-v-vuzy
Минобрнауки РФ утвердило минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Соответствующий документ опубликован 9 сентября на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно приказу министерства, для поступления в высшее учебное заведение в 2023/2024 учебном году необходимо набрать следующие минимальные баллы:

— по русскому языку, литературе и географии — 40;

— по математике, физике, биологии и химии — 39;

— по истории — 35;

— по иностранному языку — 30;

— по обществознанию — 45;

— по информатике и информационно-коммуникационным технологиям — 44.

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