На Кубани 14-летняя мотоциклистка попала в больницу после столкновения с ВАЗом

Авария с участием несовершеннолетней произошла 28 сентября в 20:20 на одной из улиц Гулькевичей.

Известно, что 14-летняя школьница ехала по дороге на кроссовом мотоцикле и врезалась в ВАЗ-2110, которым управлял 32-летний водитель.

В результате столкновения с легковушкой девочка получила переломы, ее госпитализировали в больницу Кропоткина.

«За последнее время это уже шестое ДТП с участием несовершеннолетних водителей», — сообщает Госавтоинспекция Гулькевичского района в Telegram.

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