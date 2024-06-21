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На Кубани 13-летнюю девочку истязали в специальном лечебном учреждении

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-kubani-13-letnyuyu-devochku-istyazali-v-spetsialnom-lechebnom-uchrezhdenii
На Кубани 13-летнюю девочку истязали в специальном лечебном учреждении
Фото СУ СКР по Краснодарскому краю

Инцидент произошел в специализированном лечебном учреждении в Выселковском районе.

По данным следствия, с мая по июнь этого года 13-летняя девочка находилась специализированном лечебном учреждении, где ей причинили множественные повреждения разных частей тела. При этом должностные лица учреждения не следили должным образом за состоянием девочки и не оказывали ей медпомощь.

Кореновский межрайонный СО по поручению руководителя краевого следственного управления Андрея Маслова возбудил уголовное дело об истязании несовершеннолетнего и халатности должностных лиц лечебных учреждений. Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего, изучает причины и условия, способствовавшие совершению преступлений, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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