На Кубани 13-летнюю девочку истязали в специальном лечебном учреждении

Инцидент произошел в специализированном лечебном учреждении в Выселковском районе.

По данным следствия, с мая по июнь этого года 13-летняя девочка находилась специализированном лечебном учреждении, где ей причинили множественные повреждения разных частей тела. При этом должностные лица учреждения не следили должным образом за состоянием девочки и не оказывали ей медпомощь.

Кореновский межрайонный СО по поручению руководителя краевого следственного управления Андрея Маслова возбудил уголовное дело об истязании несовершеннолетнего и халатности должностных лиц лечебных учреждений. Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего, изучает причины и условия, способствовавшие совершению преступлений, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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