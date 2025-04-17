На Кубани 13-летний школьник на мопеде вылетел на встречку под колеса машины

Авария произошла 16 апреля около 19:00 на улице Орджоникидзе в станице Степоной в Приморско-Ахтарском районе.

По предварительным данным, 13-летний подросток ехал на мопеде «Альфа», выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «ВАЗ-21043», за рулем которого был 57-летний мужчина.

В результате ДТП несовершеннолетний водитель мопеда получил травмы различной степени тяжести, его госпитализировали. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Читайте также: на Кубани оштрафуют родителей 9-летней девочки, катавшейся на квадроцикле. Сотрудники ГИБДД Апшеронского района 31 марта на одной из улиц станицы Кубанской обратили внимание на девочку, которая ехала на квадроцикле Kaio АU 180.

Квадроцикл с ребенком остановили. Выяснилось, что транспортное средство принадлежит отцу 9-летней девочки, который разрешил ей покататься. В присутствии родителей ребенка отстранили от управления квадроциклом.