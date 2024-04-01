На Кубани оштрафуют родителей 9-летней девочки, катавшейся на квадроцикле

Сотрудники ГИБДД Апшеронского района 31 марта на одной из улиц станицы Кубанской обратили внимание на девочку, которая ехала на квадроцикле Kaio АU 180.

Квадроцикл с ребенком остановили. Выяснилось, что транспортное средство принадлежит отцу 9-летней девочки, который разрешил ей покататься. В присутствии родителей ребенка отстранили от управления квадроциклом. В ее отношении вынесли определение об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении в связи с тем, что она еще не достигла возраста административной ответственности.

В отношении отца девочки составили административный материал за передачу права управления ТС лицу, не имеющим на это права. Родителям грозит штраф в размере 30 тыс. рублей, сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю в Telegram.

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