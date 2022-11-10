На «Кубань 24» стартует цикл программ «Голоса земли кубанской»

Видео канала «Кубань 24»

Их автор Сергей Кожанов намерен ближе познакомить зрителя с любимыми и популярными на Кубани профессиональными и самодеятельными исполнителями.

В творческих биографиях гостей собралось много интересных событий и фактов. Например, героями передач станут артисты знаменитого ансамбля «Криница» и его художественный руководитель, заслуженный деятель искусств России Владимир Капаев, народная артистка России Раиса Гончарова, заслуженный артист Виктор Сорокин и другие.

Премьерный выпуск программы посвящен народной артистке России Татьяне Бочтаревой.

«Я так люблю своего зрителя, что, когда выхожу на сцену, мне хочется расцеловать весь зал», — сказала Татьяна Бочтарева.

Первую передачу цикла «Голоса земли кубанской» можно увидеть в эфире 10 ноября в 20:45. Записи выпусков будут доступны на YouTube-канале «Кубань 24».

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