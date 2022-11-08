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На «Кубань 24» стартует новый проект «Дело на миллион», посвященный промышленности края

Экономика
08.11.2022 13:02
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-kuban-24-startuet-novyj-proekt-delo-na-million-posvyashhennyj-promyshlennosti-kraya
Видео канала «Кубань 24»

Его автор и ведущая Александра Проскурина расскажет и покажет, как работает промышленность Кубани в новых экономических условиях, какие отрасли только выигрывают в условиях санкций, и как придать импульс развития тем предприятиям, которые только начинают свой путь в импортозамещении.

Часто для этого даже не нужны дополнительные деньги, достаточно лишь дисциплины и рационализма. Это уже доказали на кирпичном заводе в Мостовском районе. Там не боятся экспериментировать и проверять результаты на прочность.

«Дело на миллион» — это проект о людях, которые своим трудом строят экономику края в любые времена, от которых в том числе зависит вкус блюд в кафе, урожай всей страны и даже энергетика Индии и Турции. Что нужно, чтобы выложить дорогу из желтого кирпича или построить белоснежную высотку на юге России, покажут 8 ноября в 18:30 на «Кубань 24». Выпуски программы будут выходить каждый вторник в это же время, записи можно посмотреть на YouTube-канале «Кубань 24».

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