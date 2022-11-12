На Крымскому мосту возобновили автомобильное движение

Фото пресс-службы Министерства транспорта РФ

Движение возобновили 12 ноября в 14:30.

«Сегодня на 1,5 часа раньше запланированного срока открыто движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту, ранее приостановленное в связи с ремонтно-восстановительными работами», — говорится в сообщении Минтранса РФ.

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