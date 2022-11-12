На Крымскому мосту возобновили автомобильное движение
Общество
12.11.2022 14:36
Движение возобновили 12 ноября в 14:30.
«Сегодня на 1,5 часа раньше запланированного срока открыто движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту, ранее приостановленное в связи с ремонтно-восстановительными работами», — говорится в сообщении Минтранса РФ.
Читайте также: на Крымском мосту завершили установку первого готового пролета.
Популярные новости
- В Новороссийске КТК завершил ремонт первого причала
- В Ставропольском крае школьник убил одноклассника на перемене из-за испачканного мелом пиджака
- В Краснодарском крае задержали подозреваемых в краже 60 млн рублей со счетов покойников
- Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
- В Госдуме предложили запретить видеоигры, пропагандирующие жестокость
- Ограничение работы аэропортов в Краснодарском крае продлили до 21 ноября