На Крымскому мосту восстановили движение пригородных поездов
Общество
10.10.2022 06:37
О восстановлении движения пригородных поездов сообщили вечером 9 октября в Минтрансе РФ.
Первый пригородный поезд отправился из Керчи вечером, состав пересек Крымский мост. С противоположной стороны вышел поезд из Анапы, который также проехал по Крымскому мосту.
С 10 октября пригородные поезда по Крымскому мосту будет ходить по расписанию, сообщает Минтранс РФ в Telegram.
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