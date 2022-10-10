На Крымскому мосту восстановили движение пригородных поездов

Фото t.me/Mintrans_Russia

О восстановлении движения пригородных поездов сообщили вечером 9 октября в Минтрансе РФ.

Первый пригородный поезд отправился из Керчи вечером, состав пересек Крымский мост. С противоположной стороны вышел поезд из Анапы, который также проехал по Крымскому мосту.

С 10 октября пригородные поезда по Крымскому мосту будет ходить по расписанию, сообщает Минтранс РФ в Telegram.

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