На Крымском мосту открыли двустороннее движение

Фото t.me/Mintrans_Russia

Автомобильное движение в оба направления открыли 9 октября в 16:00.

По данным Минтранса, дорожники восстановили барьерное ограждение на левой и правой частях моста протяженностью 240 м в 4 пролета. На дорогу нанесли временную разметку. Это позволило открыть двухсторонний проезд легкового транспорта по автодорожной части транспортного перехода через Керченский пролив.

Стационарное освещение полностью наладили. Проектировщики и геодезисты продолжают обследовать поврежденный участок. К работам привлекли водолазов.

С вечера 9 октября по рабочему пути пропускают пассажирские поезда в соответствии с расписанием. Поезда следуют по сигналам в штатном режиме, сообщает Минтранс РФ в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», запрет для грузовиков на проезд по Крымскому мосту будет действовать до особого распоряжения. Большегрузы перевозят паромом через Керченскую переправу.