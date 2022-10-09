На Крымском мосту открыли двустороннее движение
Автомобильное движение в оба направления открыли 9 октября в 16:00.
По данным Минтранса, дорожники восстановили барьерное ограждение на левой и правой частях моста протяженностью 240 м в 4 пролета. На дорогу нанесли временную разметку. Это позволило открыть двухсторонний проезд легкового транспорта по автодорожной части транспортного перехода через Керченский пролив.
Стационарное освещение полностью наладили. Проектировщики и геодезисты продолжают обследовать поврежденный участок. К работам привлекли водолазов.
С вечера 9 октября по рабочему пути пропускают пассажирские поезда в соответствии с расписанием. Поезда следуют по сигналам в штатном режиме, сообщает Минтранс РФ в Telegram.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», запрет для грузовиков на проезд по Крымскому мосту будет действовать до особого распоряжения. Большегрузы перевозят паромом через Керченскую переправу.
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