На Крымском мосту временно перекрыли движение транспорта

О приостановке движения автотранспорта по Крымскому мосту сообщили 2 июля в 18:32.

«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — сообщили в канале «КРЫМСКИЙ МОСТ: оперативная информация».

ОБНОВЛЕНИЕ:

По данным на 18:50, движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили.

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