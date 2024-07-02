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На Крымском мосту временно перекрыли движение транспорта

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-krymskom-mostu-vremenno-perekryli-dvizhenie-transporta-5
На Крымском мосту временно перекрыли движение транспорта
Фото пресс-службы ФКУ Упрдор «Тамань»

О приостановке движения автотранспорта по Крымскому мосту сообщили 2 июля в 18:32.

«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — сообщили в канале «КРЫМСКИЙ МОСТ: оперативная информация».

ОБНОВЛЕНИЕ:

По данным на 18:50, движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили.

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