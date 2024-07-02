На Крымском мосту временно перекрыли движение транспорта
Общество
02.07.2024 18:29
О приостановке движения автотранспорта по Крымскому мосту сообщили 2 июля в 18:32.
«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — сообщили в канале «КРЫМСКИЙ МОСТ: оперативная информация».
ОБНОВЛЕНИЕ:
По данным на 18:50, движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили.
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