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На Крымском мосту временно перекрыли движение транспорта

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-krymskom-mostu-vremenno-perekryli-dvizhenie-transporta-3
На Крымском мосту временно перекрыли движение транспорта
Фото rosavtodor.ru

Сообщение о перекрытии движения на Крымском мосту поступило 20 сентября в 12:09.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — сообщает Telegram-канал с актуальной информацией о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.

По данным на 12:00, с обеих сторон Крымского моста очередей к пунктам досмотра не было.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 19 сентября движение на Крымском мосту было перекрыто в течение часа.

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