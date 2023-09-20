На Крымском мосту временно перекрыли движение транспорта

Сообщение о перекрытии движения на Крымском мосту поступило 20 сентября в 12:09.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — сообщает Telegram-канал с актуальной информацией о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.

По данным на 12:00, с обеих сторон Крымского моста очередей к пунктам досмотра не было.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 19 сентября движение на Крымском мосту было перекрыто в течение часа.