Движение транспорта уже час перекрыто на Крымском мосту

О перекрытии Крымского моста для автотранспорта стало известно 19 сентября в 8:49.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — сообщает Telegram-канал о ситуации на автоподходах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.

Около 10:00 движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили. К этом времени в очереди со стороны Тамани скопились 120 автомобилей, со стороны Керчи — 450. Чтобы выехать из Крыма, водителям придется простоять в очереди около 2 часов.

По данным на 8:00, с обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к досмотровым пунктам не было.

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