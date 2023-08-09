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На Крымском мосту временно перекрыли движение транспорта

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-krymskom-mostu-vremenno-perekryli-dvizhenie-transporta-2
На Крымском мосту временно перекрыли движение транспорта
Фото пресс-службы Министерства транспорта РФ

О закрытии движения на Крымском мосту 9 августа в 9:26 сообщил информационный центр по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к мосту и подготовке к досмотру.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — говорится в сообщении Telegram-каналы «Крымский мост».

Читайте также: за час очередь из машин перед Крымским мостом со стороны Кубани выросла почти в 3 раза.

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