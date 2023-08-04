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На Крымском мосту временно перекрыли движение транспорта

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-krymskom-mostu-vremenno-perekryli-dvizhenie-transporta
На Крымском мосту временно перекрыли движение транспорта
Фото rosavtodor.ru

О перекрытии движения стало известно 4 августа около 13:20.

По данным информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к мосту и подготовке к досмотру, движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто.

«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — говорится в сообщении Telegram-канала «Крымский мост».

Читайте также: возобновлять движение автобусов и грузовиков на Крымском мосту в ближайшее время не планируют. Об этом сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

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