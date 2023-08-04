На Крымском мосту временно перекрыли движение транспорта

О перекрытии движения стало известно 4 августа около 13:20.

По данным информационного центра по автомобильным дорогам о ситуации на автоподходах к мосту и подготовке к досмотру, движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто.

«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — говорится в сообщении Telegram-канала «Крымский мост».

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