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На Крымском мосту возобновили движение транспорта

Общество
16.11.2022 16:09
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-krymskom-mostu-vozobnovili-dvizhenie-transporta
На Крымском мосту возобновили движение транспорта
Фото vk.com/krymsky.bridge

Автомобильное движение по Крымскому мосту было приостановлено с 4:00 16 ноября для проведения ремонтных работ. Его возобновили в 15:00.

О возобновлении движения сообщили в Минтрансе РФ.

«Сегодня в 15:00 открыто движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту, ранее приостановленное в связи с ремонтно-восстановительными работами», — сообщила пресс-служба ведомства в Telegram.

Читайте также: в ближайшие две недели на Крымском мосту установят еще два пролета.

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