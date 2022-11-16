На Крымском мосту возобновили движение транспорта
Общество
16.11.2022 16:09
Автомобильное движение по Крымскому мосту было приостановлено с 4:00 16 ноября для проведения ремонтных работ. Его возобновили в 15:00.
О возобновлении движения сообщили в Минтрансе РФ.
«Сегодня в 15:00 открыто движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту, ранее приостановленное в связи с ремонтно-восстановительными работами», — сообщила пресс-служба ведомства в Telegram.
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