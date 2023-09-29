На Крымском мосту возобновили движение автомобилей после 9-часовой приостановки

Проезд для машин через Керченский пролив полностью перекрыли в обе стороны с 21:00 28 сентября для проведения восстановительных работ.

Движение автомобилей по Крымском мосту возобновили 29 сентября в 6:00, как и было объявлено раннее. Проехать по нему можно и стороны Керчи, и со стороны Тамани.

По данным на 7:00, с обеих сторон моста отсутствуют затруднения в проезде к досмотровым пунктам, сообщает Telegram-канал «Крымский мост».

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