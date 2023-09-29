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На Крымском мосту возобновили движение автомобилей после 9-часовой приостановки

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-krymskom-mostu-vozobnovili-dvizhenie-avtomobilej-posle-9-chasovoj-priostanovki
На Крымском мосту возобновили движение автомобилей после 9-часовой приостановки
Фото rosavtodor.ru

Проезд для машин через Керченский пролив полностью перекрыли в обе стороны с 21:00 28 сентября для проведения восстановительных работ.

Движение автомобилей по Крымском мосту возобновили 29 сентября в 6:00, как и было объявлено раннее. Проехать по нему можно и стороны Керчи, и со стороны Тамани.

По данным на 7:00, с обеих сторон моста отсутствуют затруднения в проезде к досмотровым пунктам, сообщает Telegram-канал «Крымский мост».

Читайте также: восстановленную левую часть Крымского моста открыли для движения автомобилей 14 сентября. Реконструкцию завершили на день раньше срока — всего на восстановление потребовалось 59 дней.

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