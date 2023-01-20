На Крымском мосту возобновили движение автомобилей
Общество
20.01.2023 16:25
Движение по Крымскому мосту возобновили для водителей автомобилей и автобусов в обе стороны в 16:05.
Движение на мосту, связывающем Краснодарский край и Крым, полностью закрыли 20 января с 13:00 для проведения ремонтно-восстановительных работ. Ограничения на автомобильных подходах к мосту ввели уже с 12:00.
Возобновить движение автомобилей на Крымском мосту планировали в 18:00. Однако рабочие оперативно справились со своей задачей, и открыть движение на мосту удалось почти на два часа раньше запланированного срока, сообщает пресс-служба Министерства транспорта России.
Читайте также: на левой части Крымского моста завершена надвижка второго пролета. Об этом сообщил вице-премьер Правительства РФ Марат Хуснуллин.
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