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На Крымском мосту возобновили движение автомобилей

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-krymskom-mostu-vozobnovili-dvizhenie-avtomobilej
На Крымском мосту возобновили движение автомобилей
Фото hse.ru

Движение по Крымскому мосту возобновили для водителей автомобилей и автобусов в обе стороны в 16:05.

Движение на мосту, связывающем Краснодарский край и Крым, полностью закрыли 20 января с 13:00 для проведения ремонтно-восстановительных работ. Ограничения на автомобильных подходах к мосту ввели уже с 12:00.

Возобновить движение автомобилей на Крымском мосту планировали в 18:00. Однако рабочие оперативно справились со своей задачей, и открыть движение на мосту удалось почти на два часа раньше запланированного срока, сообщает пресс-служба Министерства транспорта России.

Читайте также: на левой части Крымского моста завершена надвижка второго пролета. Об этом сообщил вице-премьер Правительства РФ Марат Хуснуллин.

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