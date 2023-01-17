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На Крымском мосту возобновили движение

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-krymskom-mostu-vozobnovili-dvizhenie
На Крымском мосту возобновили движение
Фото hse.ru

Движение автотранспорта по Крымскому мосту ограничили 17 января с 12:00 из-за ремонтных работ.

Предполагалось, что мост будет закрыт для проезда до 18:00. Движение возобновили в 16:50.

«Сегодня в 16:50 возобновлено движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту, ранее приостановленное в связи с ремонтно-восстановительными работами», — сообщает пресс-служба Минтранса РФ в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24» ремонтно-восстановительные работы на Крымском мосту планировали провести с 13:00 до 18:00.

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