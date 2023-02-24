На Крымском мосту восстановили движение транспорта, приостановленное на время ремонта

Движение было приостановлено из-за ремонтных работ в 11:00 24 февраля.

Движение железнодорожного и автомобильного транспорта в направлении Керчь — Краснодар на Крымском мосту восстановлено, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Ранее сообщалось о том, что из-за ремонта 24 февраля с 11:00 до 12:00 будет приостановлено движение машин на Крымском мосту.