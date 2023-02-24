Из-за ремонта приостановили движение машин на Крымском мосту
Общество
24.02.2023 11:18
Меры будут действовать 24 февраля с 11:00 до 12:00 в связи с проведением ремонта.
В связи с проведением ремонтных работ на железнодорожном мосту будет приостановлено движение железнодорожного и автомобильного транспорта в направлении Керчь — Краснодар на Крымском мосту, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
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