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На Крымском мосту восстановили движение после смертельного ДТП с тремя машинами

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-krymskom-mostu-vosstanovili-dvizhenie-posle-smertelnogo-dtp-s-tremya-mashinami
Фото t.me/ENews112

ДТП с участием трех легковых автомобилей на Крымском мосту произошло 20 февраля в 7:10. Сообщается, что в момент аварии шел дождь, но видимость была хорошей, при мокром дорожном покрытии гололедицы не было.

По данным на 9:21 движение восстановили в штатном режиме.

«Движение восстановлено», — цитирует сообщение пресс-службы администрации Темрюкского района ТАСС.

По информации ГУ МВД России по Крыму в результате лобового столкновения автомобилей погибли три человека. Еще трое получили травмы.

По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-2112 ехал из Крыма в сторону Краснодарского края. Он выехал на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с Hyundai Starex. После этого с ними столкнулся автомобиль ВАЗ-2106. Погибли водитель и два пассажира ВАЗ-2112.

«Один пострадавший госпитализирован в Керченскую городскую больницу № 1 имени Пирогова, в настоящее время в тяжелом состоянии», — цитирует сообщение пресс-службы министерства здравоохранения Крыма «Интерфакс».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», движение транспорта по Крымскому мосту ограничили 20 февраля в 7:25 из-за ДТП на территории полуострова.

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