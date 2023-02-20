Движение на Крымском мосту перекрыли из-за смертельной аварии
Происшествия
20.02.2023 08:20
Движение транспорта по Крымскому мосту ограничили 20 февраля в 7:25 из-за ДТП на территории полуострова.
По предварительным данным, столкнулись три машины. В результате аварии погибли три человека и еще один пострадал, пишут «Известия» со ссылкой на источник.
Точные сроки восстановления движения пока неизвестны. Информация о произошедшем уточняется.
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