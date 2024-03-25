На Крымском мосту создадут единого оператора транспортной безопасности

Министерство транспорта РФ разработало проекта указа президента РФ, в котором предлагается определить единого оператора транспортной безопасности на Крымском мосту.

В размещенном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов документе говорится о том, что правительству РФ за 6 месяцев следует определить единого оператора по обеспечению транспортной безопасности автодорожной и железнодорожной частей транспортного перехода через Керченский пролив и подходов к нему.

Кроме того, установят полномочия и задачи единого оператора, а также определят источники финансирования.

В пояснительной записке отмечено, что создание единого оператора положительно скажется на мерах по защите Крымского моста от незаконного вмешательства, сообщает ТАСС.

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