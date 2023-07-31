На Крымском мосту перекрыли движение автомобилей

Об этом стало известно 31 июля в 21:32. Причина приостановки движения на мосту пока неизвестна.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — говорится в Telegram-канале «Крымский мост».

В 21:00 со стороны Тамани в очереди перед мостом находилось 90 автомобилей. Со стороны Керчи очереди не было.

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