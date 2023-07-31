Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

На Крымском мосту перекрыли движение автомобилей

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-krymskom-mostu-perekryli-dvizhenie-avtomobilej
На Крымском мосту перекрыли движение автомобилей
Фото rosavtodor.ru

Об этом стало известно 31 июля в 21:32. Причина приостановки движения на мосту пока неизвестна.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», — говорится в Telegram-канале «Крымский мост».

В 21:00 со стороны Тамани в очереди перед мостом находилось 90 автомобилей. Со стороны Керчи очереди не было.

Читайте также: возобновлять движение автобусов и грузовиков на Крымском мосту в ближайшее время не планируют. Об этом сообщил вице-премьер России Марат Хуснуллин.

Статьи
Неизлечим и передается по наследству: инфекционист опровергла мифы о гепатите С
Неизлечим и передается по наследству: инфекционист опровергла мифы о гепатите С
Топ-5 самых полезных соков
Топ-5 самых полезных соков
Сохранить мозг: диетолог назвал пять продуктов, которые обязательны для пенсионеров
Сохранить мозг: диетолог назвал пять продуктов, которые обязательны для пенсионеров
Морская капуста: чем полезна и кому нельзя
Морская капуста: чем полезна и кому нельзя
Что такое подагра: причины, симптомы и лечение
Что такое подагра: причины, симптомы и лечение
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях