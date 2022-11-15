На Крымском мосту из-за ремонта 16 ноября на полдня приостановят движение транспорта

Фото laspi.ru

Об этом 15 ноября сообщили в Минтрансе РФ.

По данным ведомства, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ на Крымском мосту 16 ноября с 4:00 до 16:00 будет приостановлено движение автомобильного транспорта.

Водителей просят заранее планировать свои поездки, сообщает Минтранс РФ в Telegram.

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