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На Крымском мосту из-за ремонта 16 ноября на полдня приостановят движение транспорта

Общество
15.11.2022 10:39
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-krymskom-mostu-iz-za-remonta-16-noyabrya-na-poldnya-priostanovyat-dvizhenie-transporta
На Крымском мосту из-за ремонта 16 ноября на полдня приостановят движение транспорта
Фото laspi.ru

Об этом 15 ноября сообщили в Минтрансе РФ.

По данным ведомства, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ на Крымском мосту 16 ноября с 4:00 до 16:00 будет приостановлено движение автомобильного транспорта.

Водителей просят заранее планировать свои поездки, сообщает Минтранс РФ в Telegram.

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