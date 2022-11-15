Через Керченскую переправу паромами перевезли более 19,7 тыс. автомобилей

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По данным на 7:00 15 ноября, с начала работы переправы перевезли 31 тыс. 807 пассажиров, 19 тыс. 715 единиц автотранспорта и 1 тыс. 819 железнодорожных вагона.

Семь паромов, работающих на линии, совокупно выполнили 645 рейсов.

Действующих штормовых предупреждений по проливу нет. Согласно прогнозу Росгидромета, 15 ноября ожидается восточный, юго-восточный ветер 5-10 м/сек, без осадков, видимость хорошая, высота волн — 10-60 см, температура воздуха днем +8…10 °С, температура морской воды +9…10 °С, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

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