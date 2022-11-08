В Краснодарском крае нет транспортной очереди на Керченскую паромную переправу

Фото пресс-службы Минтранса РФ

По состоянию на 8 ноября на перехватывающей парковке в поселке Ильич находятся 11 автомобилей. Из них четыре большегруза с продуктами и товарами первой необходимости.

На стоянке дежурят два волонтера. Для водителей работают пункт обогрева и столовая. Принимать грузовики готовы площадки возле станицы Старотитаровской и в Порту Кавказ. В настоящее время автомобилей там нет. Остальные накопительные стоянки вывели в резерв.

Постановление об ограничении проезда грузовиков к Керченской действует 27 октября. Фуры с неприоритетными грузами направляются в Крым по альтернативному маршруту. Правила и условия проезда разъясняют на десяти постах ДПС.

Организовать перевозку грузов в Крым можно по железной дороге. Инструкция размещена на сайте. Грузоотправители также могут получить консультацию по круглосуточной горячей линии РЖД: 8-800-775-40-12, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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