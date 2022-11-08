В Краснодарском крае нет транспортной очереди на Керченскую паромную переправу
По состоянию на 8 ноября на перехватывающей парковке в поселке Ильич находятся 11 автомобилей. Из них четыре большегруза с продуктами и товарами первой необходимости.
На стоянке дежурят два волонтера. Для водителей работают пункт обогрева и столовая. Принимать грузовики готовы площадки возле станицы Старотитаровской и в Порту Кавказ. В настоящее время автомобилей там нет. Остальные накопительные стоянки вывели в резерв.
Постановление об ограничении проезда грузовиков к Керченской действует 27 октября. Фуры с неприоритетными грузами направляются в Крым по альтернативному маршруту. Правила и условия проезда разъясняют на десяти постах ДПС.
Организовать перевозку грузов в Крым можно по железной дороге. Инструкция размещена на сайте. Грузоотправители также могут получить консультацию по круглосуточной горячей линии РЖД: 8-800-775-40-12, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
Читайте также: паромы перевезли через Керченский пролив 27,2 тыс. пассажиров и 16 тыс. автомобилей.
- Синоптики спрогнозировали потепление в Краснодарском крае к концу недели
- В центре Краснодара ограничат движение для большегрузов
- Паромы перевезли через Керченский пролив 27,2 тыс. пассажиров и 16 тыс. автомобилей
- Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
- На трассе М-4 «Дон» под Краснодаром столкнулись шесть автомобилей
- В Red Wings назвали причину разгерметизации самолета, совершившего экстренную посадку в Сочи