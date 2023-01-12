На Крымском мосту 14 января временно остановят движение транспорта
Общество
12.01.2023 13:13
В связи с ремонтом моста 14 января с 3:00 будет временно ограничено движение транспорта с полным закрытием автодорожной части.
Движение будет остановлено с 4:00 до 16:00. Водителей просят заранее планировать свои поездки и следить за поступающей информацией, сообщает Минтранс России.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», строители завершили надвижку первого пролета левой части Крымского моста. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Рабочие передвинули пролет на опорные тумбы по накаточным балкам с помощью домкратов, после чего приступили к опусканию металлоконструкций.
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