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На Крымском мосту 14 января временно остановят движение транспорта

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-krymskom-mostu-14-yanvarya-vremenno-ostanovyat-dvizhenie-transporta
На Крымском мосту 14 января временно остановят движение транспорта
Фото пресс-службы Упрдор «Тамань»

В связи с ремонтом моста 14 января с 3:00 будет временно ограничено движение транспорта с полным закрытием автодорожной части.

Движение будет остановлено с 4:00 до 16:00. Водителей просят заранее планировать свои поездки и следить за поступающей информацией, сообщает Минтранс России.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», строители завершили надвижку первого пролета левой части Крымского моста. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Рабочие передвинули пролет на опорные тумбы по накаточным балкам с помощью домкратов, после чего приступили к опусканию металлоконструкций.

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