На Крымском мосту 14 января временно остановят движение транспорта

В связи с ремонтом моста 14 января с 3:00 будет временно ограничено движение транспорта с полным закрытием автодорожной части.

Движение будет остановлено с 4:00 до 16:00. Водителей просят заранее планировать свои поездки и следить за поступающей информацией, сообщает Минтранс России.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», строители завершили надвижку первого пролета левой части Крымского моста. Об этом сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Рабочие передвинули пролет на опорные тумбы по накаточным балкам с помощью домкратов, после чего приступили к опусканию металлоконструкций.