На Крымском мосту 12 ноября на время ремонта приостановят движение машин
Общество
11.11.2022 18:17
Ремонтно-восстановительные работы буду вести 12 ноября с 4:00 до 16:00.
На время работ на Крымском мосту временно ограничат движение автотранспорта.
Министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края рекомендует водителям воздержаться от поездок и следить за поступающей информацией, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
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