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На Крымском мосту 12 ноября на время ремонта приостановят движение машин

Общество
11.11.2022 18:17
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-krymskom-mostu-12-noyabrya-na-vremya-remonta-priostanovyat-dvizhenie-mashin
На Крымском мосту 12 ноября на время ремонта приостановят движение машин
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Ремонтно-восстановительные работы буду вести 12 ноября с 4:00 до 16:00.

На время работ на Крымском мосту временно ограничат движение автотранспорта.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края рекомендует водителям воздержаться от поездок и следить за поступающей информацией, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Читайте также: на Крымском мосту завершили установку первого готового пролета.

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