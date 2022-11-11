На Крымском мосту 12 ноября на время ремонта приостановят движение машин

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Ремонтно-восстановительные работы буду вести 12 ноября с 4:00 до 16:00.

На время работ на Крымском мосту временно ограничат движение автотранспорта.

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края рекомендует водителям воздержаться от поездок и следить за поступающей информацией, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

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