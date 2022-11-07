На Крымский мост отправили первый готовый пролет весом свыше 300 тонн
Общество
07.11.2022 20:10
Готовый пролет Крымского моста, собранный из заводских блоков на стапельной площадке, отправили к месту монтажа 7 ноября.
Металлоконструкция весит более 300 т. Ее опустили на многоколесный самоходный модуль и перевезли к месту надвижки, к которой приступят в ночь на 8 ноября.
Сообщается, что транспортировка займет не более 7 часов без ограничений движения по транспортному переходу через Керченский пролив.
«На готовом пролете устроили гидроизоляцию, нанесли антикоррозионную защиту и установили металлоконструкции смотровых ходов. Работы ведутся в соответствии с графиком, несмотря на сложные погодные условия. В них задействовано 500 человек и 50 единиц техники», — сообщает пресс-служба Росавтодор в Telegram.
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