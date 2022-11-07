На Крымский мост отправили первый готовый пролет весом свыше 300 тонн

На Крымский мост отправили первый готовый пролет весом свыше 300 тонн

Готовый пролет Крымского моста, собранный из заводских блоков на стапельной площадке, отправили к месту монтажа 7 ноября.

Металлоконструкция весит более 300 т. Ее опустили на многоколесный самоходный модуль и перевезли к месту надвижки, к которой приступят в ночь на 8 ноября.

Сообщается, что транспортировка займет не более 7 часов без ограничений движения по транспортному переходу через Керченский пролив.

«На готовом пролете устроили гидроизоляцию, нанесли антикоррозионную защиту и установили металлоконструкции смотровых ходов. Работы ведутся в соответствии с графиком, несмотря на сложные погодные условия. В них задействовано 500 человек и 50 единиц техники», — сообщает пресс-служба Росавтодор в Telegram.

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