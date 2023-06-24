На круглосуточный режим работы перешла горячая линия курортов Краснодарского края

Сейчас вся туристическая и санаторно-курортная отрасль Кубани работает в штатном режиме.

«Отельерам рекомендуем максимально идти навстречу отдыхающим. Если необходимо, продлять размещение, либо предоставить возможность отмены бронирования без штрафа. Сейчас важно всем проявить свою гражданскую позицию», — сказал врио министра курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Михаил Зарицкий.

Сейчас на «горячей линии» массовых обращений не зафиксировано. Уточнить информацию можно по телефону 88002006090, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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