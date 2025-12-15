На Краснодарском ипподроме в 2026 году начнется реконструкция

В Краснодаре за два года планируют реконструировать ипподром. К работам приступят в 2026 году.

О проекте рассказала гендиректор ООО «Краснодарский ипподром» Анна Смурова. Она пояснила, что стоимость работ станет известна к концу 2026 года. Провести ремонт планируют в два этапа.

«В первую очередь мы планируем согласовать концепцию реконструкции с нашим собственником и проводить эту реконструкцию с трибунного комплекса. То есть оттуда, куда приходят люди», — отметила Смурова.

Затем будет реконструирована вся остальная территория.

«Я надеюсь, что в ближайшие два года решится вопрос. Либо реконструкция начнется, либо уже начнется и закончится за эти два года, — уточнила Смурова. — Надеемся начать в 2026 году, в 2027 году надеемся показать первые результаты по реконструкции».

Краснодарский ипподром считается одним из старейших в России. Его создали 157 лет назад. На его базе есть школа верховой езды, регулярно проводят скачки, сообщает «РБК Краснодар».

Читайте также: реконструкцию Краснодарского цирка планируют завершить в 2029 году. Работы обойдутся в 7,3 млрд рублей.

Подпишись, здесь всегда интересно.