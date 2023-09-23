На Краснодарском ипподроме состоялись скачки на Кубок губернатора

Вениамин Кондратьев 23 сентября наградил победителей скачек на Кубок губернатора, которые состоялись на Краснодарском ипподроме.

В этом году Кубок губернатора совпал с 155-летней годовщиной скачек и 230-й со дня образования столицы Кубани. По словам Вениамина Кондратьева, как и 150 лет назад, скачки — это яркое событие, которые вызывает большой интерес у взрослых и детей.

«В нашем исконно казачьем крае всегда любили и ценили лошадей. И сейчас интерес к конному искусству, идущий из глубины веков, связывает воедино поколения. Сохраняя коневодство, мы отдаем дань предкам и создаем будущее для новых поколений. Мы гордимся своими конезаводами, каждый год они доказывают, что лучшие в стране», — сказал глава региона.

Губернатор поблагодарил участников состязаний и отметил, что за каждым забегом стоит многолетний труд заводчиков, конюхов, ветеринаров, тренеров. За последние 3 года из краевого бюджета на поддержку коневодства и проведение испытаний направили около 150 млн рублей.

На ипподроме состоялись 9 забегов. На дистанциях от 1 тыс. и до 2,4 тыс. м состязались лучшие лошади России чистокровных английской, ахалтекинской, арабской пород. В 13-й раз разыграли два Приза губернатора Краснодарского края — «Краса Кубани» и «Надежда Кубани». Кульминацией стал розыгрыш Кубка губернатора Краснодарского края с главным призом в 3 млн рублей.

Победителем основного заезда стал мастер-жокей Хамзат Улубаев и жеребец по кличке Хоумленд Барс. Второе место занял Мырзабек Каппушев на гнедом Славер. Третье досталось наезднику Гусейну Гусейнову и жеребцу Эртену.

Также прошли состязания на приз ЗСК и атамана Кубанского казачьего войска. Воспитанники спортшколы олимпийского резерва по конному спорту исполнили показательные конкур и выездку, провели традиционный конкурс дамских шляпок, после чего выбрали самую стильную пару дня. Зрители увидели джигитовку, выступления конной группы почетного караула и творческих коллективов. Прошли казачьи состязания, для детей организовали катание на лошадях.

Закрытие скакового сезона состоится 14 и 15 октября. На Краснодарском ипподроме разыграют Осенний кубок коннозаводчиков РФ. Сразятся самые резвые со всей страны, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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