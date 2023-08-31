В Краснодаре на скачках разыграют более 42 млн рублей

Главное событие дня — одна из центральных скачек сезона «Сады Придонья. Большой Всероссийский приз Дерби». Ее история начинается с 1886 года.

На Краснодарском ипподроме 2 сентября проведут 10 скачек с общим призовым фондом более 42 млн рублей. Также для гостей праздника приготовили развлекательную программу.

Так, для детей будет работать зона с выступлениями аниматоров, а для взрослых — пункт приема ставок, ресторан под открытым небом и выставка изделий ручной работы. Кроме того, гости смогут покататься на лошадях. В честь праздника пройдет традиционный конкурс оригинальных дамских и детских шляпок.

Билеты на скачки можно приобрести на официальном сайте Краснодарского ипподрома или в день дерби непосредственно на кассе, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре открыли сезон скачек. Как тренируют лошадей в перерывах между соревнованиями?