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В Краснодаре на скачках разыграют более 42 млн рублей

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-na-skachkah-razygrayut-bolee-42-mln-rublej
В Краснодаре на скачках разыграют более 42 млн рублей
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Главное событие дня — одна из центральных скачек сезона «Сады Придонья. Большой Всероссийский приз Дерби». Ее история начинается с 1886 года.

На Краснодарском ипподроме 2 сентября проведут 10 скачек с общим призовым фондом более 42 млн рублей. Также для гостей праздника приготовили развлекательную программу.

Так, для детей будет работать зона с выступлениями аниматоров, а для взрослых — пункт приема ставок, ресторан под открытым небом и выставка изделий ручной работы. Кроме того, гости смогут покататься на лошадях. В честь праздника пройдет традиционный конкурс оригинальных дамских и детских шляпок.

Билеты на скачки можно приобрести на официальном сайте Краснодарского ипподрома или в день дерби непосредственно на кассе, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре открыли сезон скачек. Как тренируют лошадей в перерывах между соревнованиями?

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