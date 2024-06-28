На краснодарском Арбате пройдет уличный фестиваль «Любовь и музыка»

На пешеходной части улицы Чапаева 29 июня с 18:00 до 21:00 пройдет уличный фестиваль «Любовь и музыка», посвященный творчеству группы Beatles.

На концерте выступят группы и сольные исполнители — они сыграют оригинальные каверы на знаменитые песни группы и представят собственную программу. Запланированы также танцевальные номера.

Кроме того, в течение дня с 9:00 до 18:00 жители и гости города смогут купить сувениры и украшения из дерева, камня и металла, а также предметы для дома и другие изделия ручной работы местных ремесленников.

Кубанские художники с 12:00 до 18:00 представят пейзажи, портреты, натюрморты и жанровые, анималистические и исторические картины.

Выступить на краснодарском Арбате со своей танцевальной, песенной или поэтической программой могут все желающие, для этого нужно заполнить заявку на сайте и стать участником проекта «Уличная сцена».

Организаторы отмечают, что мероприятия пройдут только при благоприятных погодных условиях, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

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