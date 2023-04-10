На Краснодарский край надвигаются ливни, град и сильный ветер

По прогнозам синоптиков, погода на Кубани испортится со второй половины дня 11 апреля. В этот день, а также 12 и 13 апреля местами пройдут сильные дожди, грозы и град. Ветер усилится до 20 м/с.

Объявлено штормовое предупреждение. В Лабинском, Мостовском, Отрадненском, Усть-Лабинском и Курганинском районах ожидается подъем уровня воды в реках. Местами уровень воды превысит неблагоприятные отметки.

МЧС рекомендует соблюдать правила безопасности и следить за погодой. При возникновении ЧС обращайтесь по телефонам 01, 101 или 112, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», с 10 апреля в Краснодарском крае ожидаются дожди с грозами.