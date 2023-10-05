На Краснодарский край 6 октября обрушатся дожди, начнется резкое похолодание

По данным Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайшие дни в регионе ожидается значительное ухудшение погоды.

Метеорологи предупреждают, что ненастный циклон придет на Кубань уже во второй половине дня 6 октября. Местами в крае начнутся сильные дожди и грозы, возможен град. Температура воздуха будет постепенно понижаться. Порывы ветра усилятся до 20 м/с.

В связи с прохождением фронтальных разделов циклона через территорию края на 6 и 7 октября было объявлено штормовое предупреждение.

Водителей просят быть внимательными на дорогах в ночные и утренние часы из-за , ухудшающих видимость туманов и сильных осадков, сообщает Краснодарский ЦГМС в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», МЧС объявило экстренное предупреждение об ухудшении погоды с 6 октября. Днем и до конца суток 6 октября, а также ночью, утром и до конца дня 7 октября местами в крае ожидается сильный дождь, ливень с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20 м/с.