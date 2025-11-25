Logo
На коричневую воду из кранов пожаловались жители Музыкального в Краснодаре

Общество
Скриншот видео телеканала «Кубань 24»

Жители одной из краснодарских многоэтажек пожаловались на воду цвета кофе. По их словам, жидкость такого оттенка подают после каждого отключения.

Утро жителей Музыкального микрорайона началось с «кофе» из крана ванной комнаты. Эти кадры облетели городские паблики, вызвав шквал недовольных комментариев.

— Мы после такой воды стабильно меняем смесители в ванной и в кухне два раза в год.

— Мы однажды полтора часа спускали воду, а она так и не стала чистой.

«Сливать «кофе», которое пришло по трубам, пришлось около получаса, говорят местные. Спустя полдня она уже нормального цвета и не пахнет канализацией. Но проблема возвращается после каждого отключения воды, а они в этом микрорайоне — не редкость», — сообщает специальный корреспондент телеканала «Кубань 24» Виктория Саввина.

Владимир Бондарцов жалуется, что в ванной после такой воды всегда остается осадок, похожий на песок и частицы металла. Отмыть сантехнику уже и не пытаются.

«Частенько такое бывает из-за того, что свет пропадает, насосы отключаются — и вся эта муть с труб оседает в насосах. После они начинают работать и все это поднимается вверх по квартирам», — делится житель Краснодара Владимир Бондарцов.

Жильцы уверены, что воду испортили в городском водоканале, якобы там проводят работы.

«В диспетчерскую «Краснодар Водоканал» с начала года ни одной заявки по данному адресу не поступало. Хотелось отметить, что мы отвечаем только за наружные сети водоснабжения и водоотведения, за внутренние сети отвечает управляющая компания», — отмечает директор по производству «Росводоканал Краснодар» Станислав Гераськов.

В свою очередь в управляющей компании заявили, что отключение действительно произошло из-за отключения света.

«Это не с нашей стороны проблема, вероятно, это из-за подстанций. У них полтора часа была такая проблема. Мы вообще свет не отключаем никогда, мы не являемся поставщиком воды, только обслуживаем оборудование», — говорит учредитель и директор УК «Полет» Анна Митренко.

В этом доме случай единичный. Если вода некачественная — коммунальную службу можно привлечь к ответственности, уверены юристы.

«Если проблема сохраняется длительное время, а меры со стороны обслуживающей организации недостаточны, обратитесь в территориальное управление Роспотребнадзора. Они имеют право инициировать проверки и устранять нарушения», — подчеркивает адвокат Краснодарской краевой коллеги, медиатор Кристина Швидунова.

Виктория Саввина

