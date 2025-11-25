На коричневую воду из кранов пожаловались жители Музыкального в Краснодаре

Жители одной из краснодарских многоэтажек пожаловались на воду цвета кофе. По их словам, жидкость такого оттенка подают после каждого отключения.

Утро жителей Музыкального микрорайона началось с «кофе» из крана ванной комнаты. Эти кадры облетели городские паблики, вызвав шквал недовольных комментариев.

— Мы после такой воды стабильно меняем смесители в ванной и в кухне два раза в год.

— Мы однажды полтора часа спускали воду, а она так и не стала чистой.

«Сливать «кофе», которое пришло по трубам, пришлось около получаса, говорят местные. Спустя полдня она уже нормального цвета и не пахнет канализацией. Но проблема возвращается после каждого отключения воды, а они в этом микрорайоне — не редкость», — сообщает специальный корреспондент телеканала «Кубань 24» Виктория Саввина.

Владимир Бондарцов жалуется, что в ванной после такой воды всегда остается осадок, похожий на песок и частицы металла. Отмыть сантехнику уже и не пытаются.

«Частенько такое бывает из-за того, что свет пропадает, насосы отключаются — и вся эта муть с труб оседает в насосах. После они начинают работать и все это поднимается вверх по квартирам», — делится житель Краснодара Владимир Бондарцов.

Жильцы уверены, что воду испортили в городском водоканале, якобы там проводят работы.

«В диспетчерскую «Краснодар Водоканал» с начала года ни одной заявки по данному адресу не поступало. Хотелось отметить, что мы отвечаем только за наружные сети водоснабжения и водоотведения, за внутренние сети отвечает управляющая компания», — отмечает директор по производству «Росводоканал Краснодар» Станислав Гераськов.

В свою очередь в управляющей компании заявили, что отключение действительно произошло из-за отключения света.

«Это не с нашей стороны проблема, вероятно, это из-за подстанций. У них полтора часа была такая проблема. Мы вообще свет не отключаем никогда, мы не являемся поставщиком воды, только обслуживаем оборудование», — говорит учредитель и директор УК «Полет» Анна Митренко.

В этом доме случай единичный. Если вода некачественная — коммунальную службу можно привлечь к ответственности, уверены юристы.

«Если проблема сохраняется длительное время, а меры со стороны обслуживающей организации недостаточны, обратитесь в территориальное управление Роспотребнадзора. Они имеют право инициировать проверки и устранять нарушения», — подчеркивает адвокат Краснодарской краевой коллеги, медиатор Кристина Швидунова.

Читайте также: ухудшением зрения из-за загрязненной воды обеспокоены жители Лабинского района.

Подпишись, здесь всегда интересно.