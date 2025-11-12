Ухудшением зрения из-за загрязненной воды обеспокоены жители Лабинского района

Жители станицы Чернореченской в Лабинском районе пожаловались на резкое ухудшение зрения из-за загрязненной воды в местной реке. Несколько лет назад на ней начали активно строиться частные рыбхозяйства.

Николай Щетинин в мае начал резко терять зрение, а потом выяснил, что и у соседей-станичников схожие симптомы.

«Стал разговаривать с людьми, оказалось, ослеп Федя Косимов, потом ослеп Сергей Прохоров. Пошла красная вода из прудов, потом белая. Лечили так рыбу», — говорит житель станицы Чернореченской Николай Щетинин.

Среди медзаключения краевого офтальмолога — катаракта обоих глаз. Еще стопки писем в инстанции всех уровней. Жители Чернореченской уже пятый год пишут жалобы на местные рыбоводческие фермы.

«Некоторые здесь ставят очистные сооружения, а другие особо не заморачиваются. Запах воды здесь чисто химический», — сетует житель станицы Чернореченской Дмитрий Дулькевич.

Журналисты «Кубань 24» были здесь два года назад. Представитель рыбной фермы тогда решил испить из реки, чтобы доказать, что она чистая. Сегодня здесь чувствуется резкий химический запах.

Река Черная течет через всю станицу, снабжая ее жителей водой. Местами реку спрятали за высоким забором. Она разливается, проходя через построенные ячейки с рыбой и остатками ее жизнедеятельности.

«Были проведены федеральные проверки надзорными органами. Те документы, которые были предоставлены владельцами ЛПХ, не вызвали замечаний», — отмечает заместитель главы Лабинского района Олег Кухно.

Краснодарские экологи стали беспокоиться еще в 2023 году. Основные вещества рыбоводного хозяйства в Чернореченской — жиры, соединения азота, а также соли металлов и антибиотики.

«Специалисты взяли пробы воды, однако нас о результатах не проинформировали. В процессе проверок выявили несколько нарушений водного кодекса. На реке Черной была возведена дамба без разрешительной документации», — отмечает первый заместитель председателя комитета СМД по вопросам использования природных ресурсов, экологической безопасности, санаторно-курортного комплекса и туризма Денис Лабеко.

«Вниз по течению от чистейшего природного родника расположено гидротехническое сооружение из камней и полиэтилена. Его законность предстоит проверить соответствующим структурам», — сообщает специальный корреспондент телеканала «Кубань 24» Юлия Чернышова.

Кто построил здесь гидротехническое сооружение — разберутся власти района. На контакт с журналистами рыбозаводчики не идут. Станичники просят краевую прокуратуру провести комплексную проверку форелевых хозяйств.

