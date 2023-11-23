На консервном заводе «Дядя Ваня» на Кубани нашли многочисленные нарушения

Плановую проверку на территории консервного предприятия «Русское поле — Албаши» в станице Новоминской провели сотрудники Росприроднадзора.

Выяснилось, что консервный завод, производящий продукцию под брендом «Дядя Ваня», допускает многочисленные нарушения при эксплуатации очистных сооружений. Предприятие загрязняет реку Албаши сбросами, искажает информацию в предоставляемой экологической отчетности, неэффективно очищает воду на очистных сооружениях и выполняет сбор и обезвреживание отходов без необходимой лицензии.

В связи с выявленными многочисленными нарушениями к «Русскому полю — Албаши» примут соответствующие меры, сообщает пресс-служба Южного межрегионального управления Росприроднадзора.

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