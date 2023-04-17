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На конкурс «Сделано на Кубани» поступило 279 заявок

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-konkurs-sdelano-na-kubani-postupilo-279-zayavok
На конкурс «Сделано на Кубани» поступило 279 заявок
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Прием заявок на участие в 11-м краевом конкурсе в области качества завершили. Их подали 108 производителей.

Заявлены товары по всем трем номинациям: «Продовольственные товары», «Непродовольственные товары», «Товары производственно-технического назначения».

«Участниками ежегодно становятся лучшие кубанские предприятия, чья продукция всегда отличалась высоким качеством и широким ассортиментом. Особо ценно, что среди участников конкурса как крупные системообразующие предприятия, так малые, которые вносят значимый вклад в экономику Краснодарского края»,  рассказал руководитель регионального департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Роман Куринный.

Примерно 50% заявок на конкурс подали новые участники. Представлен широкий ассортимент товаров — от продуктов питания до сельскохозяйственной техники. Их оценка состоится в мае. Итоги конкурса подведут в октябре. Награждение победителей пройдет в ноябре.

В прошлом году лучшими в области качества признаны 117 предприятий региона. С этого года конкурс проводится 1 раз в год двумя блоками. Знак качества «Сделано на Кубани» присваивается товарам по итогам конкурса на три года, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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