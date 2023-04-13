Более 40 тыс. человек подали заявки на участие в конкурсе «Лидеры России»

Юбилейный пятый конкурс управленцев стартовал 4 апреля. Организаторам уже поступило более 40 тыс. заявок из всех 89 регионов России, а также из 61 государства, сообщил генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

По его словам, жители Центральной России уже не первый год проявляют к этому проекту наибольшую заинтересованность — от них поступило 37% от общего количества заявок. Далее в списке самых активных отметились управленцы из Приволжского (15%), Северо-Западного (12%), Уральского (9%), Сибирского (9%), Южного (8%), Северо-Кавказского (4%) и Дальневосточного (4%) федеральных округов.

Также активно присылают заявки жители новых регионов России — Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Еще в этом сезоне предусмотрели новый региональный этап, в котором каждый из 89 российских субъектов предложит конкурсантам в командах решить актуальную проблему региона.

«На сегодняшний день более 65% конкурсантов — опытные управленцы в возрасте от 36 до 50 лет, еще 20% — участники в возрасте от 31 до 35 лет. Молодые люди до 30 лет составляют 10% заявок, а участники старше 51 года — 5%», — сообщил генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

При этом среди всех присланных заявок около 70% поступили от мужчин и 30% — от женщин. Регистрации приходят от представителей самых разных профессиональных областей — промышленность, образование, строительство, предпринимательство, здравоохранение и другие.

Конкурс управленцев «Лидеры России» проводится с 2017 года. Благодаря этому проекту руководители могут пройти комплексную оценку профессиональных компетенций, получить индивидуальный план развития, познакомиться с руководством крупных компаний, вступить в сообщество лучших управленцев страны, а также получить грант в размере 1 млн рублей на обучение. С дополнительной информацией о новом сезоне конкурса можно ознакомиться на сайте.

Как ранее писал интернет-портал «Кубань 24», жители Краснодарского края могут принять участие в конкурсе «Лидеры России». Подать заявку можно до 14 мая на сайте лидерыроссии.рф. Всего за четыре сезона на конкурс прислали более 840 тыс. заявок со всей страны.